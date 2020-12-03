Прибавку к стипендии получат студенты-медики Пензы

Пресс-служба правительства Пензенской области

Финансовые средства в 1,2 млн рублей из регионального бюджета, по распоряжению губернатора Ивана Белозерцева, будут направлены на выплаты студентам Пензенского областного медицинского колледжа, которые участвуют в оказании помощи медицинским работникам в период распространения новой коронавирусной инфекции.

За ноябрь-декабрь 2020 года выплаты в размере по 7 тысяч рублей за каждый месяц получат 80 учащихся, которые проходят практику в медицинских организациях области.