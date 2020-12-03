Памяти неопознанных бойцов, отдавших жизнь за Родину

Пресс-служба администрации Пензы

В Пензе День Неизвестного солдата начнется в 10.00 с возложения цветов к Монументу воинской и трудовой Славы. Венки и цветы возложат позже у памятника "Проводы" на перекрестке улиц Тамбовской и Куйбышева.

На уроках памяти в школах сегодня будут говорить о неопознанных бойцах, отдавших свою жизнь за Родину,

«Это дата, которая объединяет память обо всех погибших и пропавших без вести во время войн и военных конфликтов. Ее символом стали слова «Никто не забыт, ничто не забыто»,- прокомментировал глава администрации Пензы Андрей Лузгин.