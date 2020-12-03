В Пензенской области тракторист упал с крыши мастерской

Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Днем 21 октября 2020 года в селе Каменка Кузнецкого района, ремонтируя крышу мастерской, тракторист сорвался и упал на пол помещения. С множественными телесными повреждениями мужчина 1981 года рождения госпитализирован в медицинское учреждение.

Кузнецким межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Пензенской области возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью работника.

Проводится комплекс следственных действий, устанавливаются все обстоятельства происшедшего. Кто поручил трактористу забраться на крышу? И что в это время делали лица, ответственные за соблюдение требований охраны труда.

Расследование уголовного дела продолжается.