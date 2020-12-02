Ивана Белозерцев: «Хочется сделать так, чтобы Спасский собор притягивал людей»

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Оформление Спасского собора вышло на финишную прямую: сейчас рассматривается вопрос дополнения внутреннего убранства настенной росписью. Сегодня в ходе заседания свои мысли по этому поводу высказали руководители творческих мастерских и живописцы из Москвы и других городов.

В пензенской картинной галерее сохранились эскизы четырех евангелистов, располагавшихся под центральным куполом старого собора, уничтоженного большевиками. Они были использованы для создания проектов росписи стен храма.

- Мы проделали колоссальную работу – восстановили храм, - отметил губернатор Иван Белозерцев. – Теперь хочется сделать так, чтобы Спасский кафедральный собор притягивал людей. Чтобы сюда они приходили не только помолиться, но и прикоснуться к истории.

В ходе заседания художники презентовали шесть проектов росписи. В ближайшее время будет выбран один из них.