Пензенские Деды Морозы станут донорами костного мозга

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

Пензенские Деды Морозы и Снегурочка вступят в Национальный регистр доноров костного мозга. Как отмечает председатель гильдии Алексей Лапин, их цель – подарить людям право на жизнь:

- Если можешь помочь, ты должен это сделать. Мы хотим не только сами вступить в регистр, но и призвать жителей всех регионов последовать нашему примеру. Надеемся, что нас услышат и поддержат!

О том, кто может стать донором костного мозга и как это сделать, можно прочитать на сайте Национального регистра.