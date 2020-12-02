Жительница Саранска, нанесшая мужу пять ножевых ранений, предстанет перед судом

В Саранске завершилось расследование уголовного дела в отношении 35-летней местной жительницы. Она обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

По данным следствия, 13 октября в одну из региональных больниц был доставлен 38-летний мужчина с колото-резаными ранами тела. Медики сразу же сообщили о пациенте в правоохранительные органы.

Следствию удалось установить, что в этот день мужчина был пьян, из-за чего между ним и его супругой вспыхнула ссора. Женщина схватилась за нож и ударила им мужа, после чего пострадавший захотел отнять оружие, но та успела нанести ему еще четыре ранения. После чего подозреваемая пошла к соседям и призналась, что только что сделала.

Свою вину в совершенном преступлении она не отрицала. В отношении нее была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В настоящее время уголовное дело направлено в суд.