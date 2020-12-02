В Саранске в ДТП с участием нетрезвого водителя пострадал человек

ФОТО: Пресс-служба МВД по РМ

Вчера около половины одиннадцатого утра в Саранске произошло ДТП на улице Полежаева. ПО материалам сотрудников ГИБДД 41-летний мужчина, будучи пьяным, двигался на автомобиле «Тойота Королла». Из-за невнимательности он врезался в остановившийся перед ним на красный сигнал светофора «Шевроле Круз», а после наехал на дорожное ограждение.

39-летний водитель пострадавшего автомобиля был госпитализирован и отпущен после оказания медицинской помощи. В отношении водителя «Тойоты» составлены административные материалы.