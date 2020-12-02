Пресс-служба министерства здравоохранения Пензенской области

И тогда человек через 2-3 дня попадает в обычную палату.

А теперь статистика. За 11 месяцев 2020 года 1597 жителей региона получили высокотехнологичную медицинскую помощь в больницах Пензенской области. Для сравнения в 2018 году эта цифра была почти на треть меньше.

С такой позитивной динамикой регион отмечен Минздравом РФ в числе субъектов с высоким исполнением объемов по высокотехнологичной медицинской помощи.

За цифрами - здоровье жителей Пензенской области. Напомним, обеспечение населения ВМП является одним из стратегически важных показателей системы здравоохранения в целом.

ДЛЯ СПРАВКИ

Высокотехнологичная медицинская помощь развивается по трем основным направлениям: в федеральных клиниках, в медицинских учреждениях региона за счет средств областного и федерального бюджета, а также в медицинских организациях области за счет средств ОМС.

Ежегодно в рамках второго направления правительством Пензенской области с Министерством здравоохранения РФ заключается соглашение об оказании ВМП жителям региона за счет средств федерального и регионального бюджета. В 2021 году наращивание объемов и технологий ВМП будет продолжено.