Иван Белозерцев провел онлайн-прием граждан

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Большая часть вопросов, поступивших от жителей Пензы, Пензенского, Мокшанского, Бессоновского, Городищенского и Неверкинского районов, касалась состояния дорог.

В частности, Екатерина Сарайкина поблагодарила за ремонт трассы между селами Лебедевка и Ольшанка, но отметила, что на дороге есть пара мест, где водители превышают скорость, а также отсутствуют тротуары. Губернатор поручил министру строительства и ЖКХ области Александру Гришаеву установить на дороге дорожные знаки и обустроить тротуары.

Помимо этого, Иван Белозерцев пообещал, что в будущем году будет отремонтирована улица Нагорная в деревне Пяша Мокшанского района.

Жители Пензы попросили помочь привести в порядок лестницу, ведущую к Дворцу детского и юношеского творчества.

- Делайте проект. Возможно, на условиях софинансирования из городского и областного бюджетов, - обратился Иван Белозерцев к Андрею Лузгину.

Все обращения были взяты на контроль.