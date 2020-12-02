В Пензе при опрессовке изделия сорвало массивную крышку

Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Утром 1 декабря 2020 года слесарь механосборочных работ одной из организаций Пензы, выполнял опрессовку изделия. В ходе выполнения работ сорвалась крышка изделия, в результате чего мужчина получил травму туловища, несовместимую с жизнью. От полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

По факту смерти работника на производстве следственным отделом по Октябрьскому району СУ СК РФ по Пензенской области возбуждено уголовное дело. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и лиц, ответственных за соблюдение требований охраны труда.