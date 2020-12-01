Житель Нижнего Ломова задержан по подозрению в убийстве сына

По предварительным данным, инцидент произошел 23 ноября. Мужчина 1958 года рождения и его сын 1980 года рождения пили спиртное у себя в доме на улице Сергеева. Приняв на грудь, младший участник застолья, начал вести себя агрессивно и угрожать родителю ножом. Тот тоже схватился за холодное оружие и ударил обидчика им в область грудной клетки. После, осознав, что случилось, мужчина вызвал скорую помощь, но его сын позже скончался в больнице.

Подозреваемый задержан и заключен под стражу, ему предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.