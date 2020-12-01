Елочные базары в Саранске начнут работу 16 декабря

Определены места, где в этом году в Саранске разместят елочные базары. Более 80 точек по продаже деревьев будут открыты по 25 адресам (их список можно увидеть на сайте администрации городского округа).

На данный момент 13 площадок по-прежнему остаются свободными. Предприниматели, желающие продавать ели и сосны на них, могут подать заявления в Управление потребительского рынка и предпринимательства по адресу проспект Ленина, д. 4, каб. 320 (телефон для справок - 8 (8342) 47-65-57).

Напоминаем вам, что в этом году продавцы должны соблюдать некоторые требования: в частности, находиться на месте продажи в масках и перчатках и не допускать очередей. Торговля начнется 16 декабря.