Иван Белозерцев посетил областную станцию скорой помощи

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Через него жители региона могут вызвать врача на дом, записаться к терапевту, педиатру или специалисту узкого профиля, получить консультацию. По словам министра здравоохранения региона, сейчас ежедневно, с 7:30 до 20:00, в контактный центр обращаются около четырех тысяч человек. Чтобы каждый из них мог получить ответ, было увеличено количество операторов - для этих целей к работе привлекли студентов медицинских образовательных учреждений.

Иван Белозерцев положительно оценил организацию работы в центре:

- Специалисты работают, звонки идут. Очень важно, что с пациентами работают две группы специалистов: первые записывает данные, вторая проверяет их и анализирует, а также повторно обзванивает обратившихся.

На базе учреждения также работает центр диспетчеризации скорой помощи.

- В среднем машины «скорой» в нашем регионе добираются до пациентов 40-45 минут. Это неплохой результат. В первую очередь, скорая должна приезжать к тяжелым больным, в том числе, с сердечно-сосудистыми заболеваниями, - подчеркнул Иван Белозерцев.

Он резюмировал, что не все вопросы еще решены и нацелил на сокращение времени ожидания врачей.