Артем Здунов раскритиковал работу частных аптек

Фото: Пресс-служба Главы РМ

Вчера врио главы РМ Артем Здунов посетил ряд саранских аптек и проверил, есть у них в наличии необходимые препараты. Как показал мониторинг, в большинстве частных точек противовирусные и гормональные лекарства, а также антибиотики и ряд других, необходимых для лечения коронавируса, отсутствуют. Сотрудники организации дать ответ на вопрос, а когда препараты появятся в наличии, не смогли.

Совершенно по-другому показала себе аптека сети «Фармация», где в наличии был почти весь перечень лекарств, применяемых при лечении коронавирусной инфекции.

- Частные аптечные сети также должны нести социальную ответственность, - отметил Артем Здунов. – Несмотря на наши предупреждения, проблема остается. Значит, будем персонально работать с теми, кто не отреагировал на предупреждения, и делать выводы!