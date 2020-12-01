В Пензе зальют 32 катка и две ледовых площадки

Фото: Олег УКЛАДОВ

Всего этой зимой в Пензе будут работать 32 катка. А на улицах Стрельбищенской и Ботанической планируется обустроить ледовые площадки. Как отметил председатель Комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике города Владислав Чесноков, десять катков уже заливаются.

Мэр Пенза Андрей Лузгин поручил завершить подготовку большей части площадок, пока это позволяет погода. Планируется, что после завершения работ на катках города организуют занятия дворовые тренеры, на восьми – будет открыт прокат коньков.