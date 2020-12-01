С начала года в Пензенской области по программе капремонта привели в порядок 323 дома

Руководитель Регионального фонда капитального ремонта Наталья Моисеева об итогах работы в минувшие десять месяцев текущего года. Работы завершены в 323 домах – это более 80% от запланированного количества. Всего же в этом году было запланировано сделать капитальный ремонт в 409 МКД.

Губернатор Иван Белозерцев поручил тщательнее информировать население о том, какие конкретно ведутся работы в каждом доме:

- Делается много, а информационного освещения мало. Раз ремонт ведется, его надо показывать, рассказывать о том, что сделано.

Глава региона также распорядился активнее объяснять гражданам обоснованность изменения суммы взносов с собственников, а также приобщать собственников МКД к приемке проведенных работ.