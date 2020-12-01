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Подозревается в покушении на убийство своего 2-летнего сына

В Республике Мордовия задержана 19-летняя жительница Нижегородской области
Виктор ВИКТОРОВ
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Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

Проблемы 19-летней жительницы Нижегородской области, мамы двухлетнего мальчика начались, конечно, раньше. Известно пока немного. В начале ноября мама и ребенок приехали в Зубово-Полянский район и стали проживать в различных местах, не имея постоянного источника дохода. В связи с этим органами системы профилактики было принято решение об изъятии мальчика из семьи.

Для проведения медицинского осмотра и последующего направления малолетнего в детский дом, вместе с мамой их положили в медицинское учреждение в посёлке Зубова Поляна. Днём 28 ноября в палате мать несколько раз ударила 2-летнего сына головой об пол. Крики ребёнка услышали сотрудники больницы. Сейчас он с черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга в реанимационном отделении.

Зубово-Полянским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Мордовия возбуждено уголовное дело. Подозреваемая задержана. Ей предстоит судебная психиатрическая экспертиза.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Криминал