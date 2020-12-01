Подозревается в покушении на убийство своего 2-летнего сына

Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

Проблемы 19-летней жительницы Нижегородской области, мамы двухлетнего мальчика начались, конечно, раньше. Известно пока немного. В начале ноября мама и ребенок приехали в Зубово-Полянский район и стали проживать в различных местах, не имея постоянного источника дохода. В связи с этим органами системы профилактики было принято решение об изъятии мальчика из семьи.

Для проведения медицинского осмотра и последующего направления малолетнего в детский дом, вместе с мамой их положили в медицинское учреждение в посёлке Зубова Поляна. Днём 28 ноября в палате мать несколько раз ударила 2-летнего сына головой об пол. Крики ребёнка услышали сотрудники больницы. Сейчас он с черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга в реанимационном отделении.

Зубово-Полянским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Мордовия возбуждено уголовное дело. Подозреваемая задержана. Ей предстоит судебная психиатрическая экспертиза.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.