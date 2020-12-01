Праздник для детей, а также их родителей

Пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области

Выступления в рамках всероссийской программы «Большие гастроли» всегда праздник для зрителей. Это знакомство с лучшими постановками театров со всей страны - как спектаклями, уже завоевавшими зрительское симпатии, так и премьерами.

В рамках проекта с 4 по 6 декабря Пензенский областной театр «Кукольный дом» отправится в Оренбург, где выступит на сцене местного театра кукол «Пьеро». Местному зрителю представят 4 декабря постановку «Попугай и веники» по пьесе Н. Коляды. Спектакль - лауреат премии «Золотая маска» 2018 года в нескольких номинациях. 5 декабря малышей ждет встреча со спектаклем «Самый лучший папа», а 6 декабря юные зрители узнают «Как лиса медведя обманывала». География программы «Большие гастроли» простирается от Калининграда до Камчатки, от Дербента до Чукотки. Спектакли проходят с полноценными декорациями, костюмами, полным актерским составом спектакля, участием звезд отечественного театра.