О чем вы хотели бы спросить Ивана Белозерцева?

Пресс-служба правительства Пензенской области
Хорошая возможность узнать о планах нового правительства области и прогнозе с развитием ситуации по коронавирусу. Поинтересоваться, как чувствует себя руководитель региона и о том, каким будет празднование Нового года и Рождества. А также о частных проблемах, о том, какие новшества ждут пензенцев в наступающем 2021 году.
Прямая линия будет транслироваться в эфире трех региональных телеканалов, а также в аккаунтах главы региона и правительства в социальных сетях.
Вопросы Ивану Белозерцеву можно направлять уже сейчас:
- на электронную почту vopros058@bk.ru;
- с помощью мессенджеров Viber и WhatsApp по номеру +79273642400.
- позвонив по телефону 595-318 в рабочие дни с 9:00 до 18:00.
Еще один способ - отправка письма в раздел «Обращения граждан» на официальном сайте регионального правительства.
Обязательно указание фамилии, имя, отчества, адреса электронной почты - если ответ должен быть направлен в форме электронного документа. И почтового адреса, если ответ должен быть направлен в письменной форме.
Анонимные обращения рассматриваться не будут.