О чем вы хотели бы спросить Ивана Белозерцева?

Пресс-служба правительства Пензенской области

Хорошая возможность узнать о планах нового правительства области и прогнозе с развитием ситуации по коронавирусу. Поинтересоваться, как чувствует себя руководитель региона и о том, каким будет празднование Нового года и Рождества. А также о частных проблемах, о том, какие новшества ждут пензенцев в наступающем 2021 году.

Прямая линия будет транслироваться в эфире трех региональных телеканалов, а также в аккаунтах главы региона и правительства в социальных сетях.

Вопросы Ивану Белозерцеву можно направлять уже сейчас:

- на электронную почту vopros058@bk.ru;

- с помощью мессенджеров Viber и WhatsApp по номеру +79273642400.

- позвонив по телефону 595-318 в рабочие дни с 9:00 до 18:00.

Еще один способ - отправка письма в раздел «Обращения граждан» на официальном сайте регионального правительства.

Обязательно указание фамилии, имя, отчества, адреса электронной почты - если ответ должен быть направлен в форме электронного документа. И почтового адреса, если ответ должен быть направлен в письменной форме.

Анонимные обращения рассматриваться не будут.