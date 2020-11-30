Житель Сердобского района вытащил соседей из горящего дома

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области

В понедельник в половине третьего дня в диспетчерскую службу МЧС поступило сообщение о пожаре в селе Сазанье. Горел частный дом на улице Степной.

В это время внутри находилась женщина с двумя несовершеннолетними детьми. К счастью, трагедии удалось избежать: мужчина, проживающий в соседнем доме, заметил пожар и помог им выбраться.

Прибывшие на место сотрудники МЧС потушили пламя в кратчайшие сроки. На вызов направлялись четыре единицы техники и 17 сотрудников ведомства.

В результате пожара в доме сгорела кровля и частично пострадали внутренние помещения.