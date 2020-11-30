Иван Белозерцев озвучил состав нового кабинета министров Пензенской области

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Кадровые решения были озвучены в понедельник в ходе совещания в правительстве Пензенской области. Губернатор Иван Белозерцев отметил, что предыдущему кабинету министров удалось добиться многого, и выразил надежду, что новый состав продолжит работу в нужном направлении:

- Наша стратегия и приоритеты неизменны: сохранение здоровья и жизни людей; повышение качества их жизни, успешная реализация национальных проектов.

Николай Симонов сохранит должность председателя Правительства Пензенской области.

Вице-губернатором останется Лариса Рябихина.

В связи с возросшей в пандемию нагрузкой на здравоохранение было принято решение о возврате должности заместителя председателя правительства по вопросам медицины. На этот пост назначен бывший главный врач областной больницы им. Н. Бурденко Вячеслав Космачев. Министром здравоохранения области по-прежнему остается Александр Никишин.

Кандидатура на пост заместителя председателя правительства Пензенской области – куратора внутренней политики на данный момент проходит согласование. Ранее занимавший эту должность Василий Трохин перешел на другую работу. Также кабинет министров покинут начальник Управления ЗАГС Лариса Викторовна Кривозубова и Николай Иванович Сармин, возглавлявший Управление общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей в Пензенской области.

Валерий Беспалов остается на должности заместителя председателя правительства и продолжит курировать министерство промышленности и инновационной политики Пензенской области и Управление цифрового развития, информационных технологий и связи.

Заместитель председателя правительства Пензенской области Денис Бубнов сохранит свою должность в новом составе.

Первый заместитель председателя правительства Виктор Кувайцев продолжит контролировать реализацию национальных проектов.