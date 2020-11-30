Помните, зачастую посередине рек - промоины

Пресс-служба администрации Пензы

Страсть отчаянных любителей зимней рыбалки известна. Именно поэтому во всех районах Пензы в минувшие выходные проведены профилактические рейды. На сегодня толщина льда на водоемах составляет 10-12 см, на реках - 5-7 см. Зачастую посередине рек имеются промоины, что представляет серьезный риск для всех желающих выйти на лед.

В целях предотвращения несчастных случаев участники рейдов проводили разъяснительную работу, вручали тематические памятки, сообщали номера телефонов вызова экстренных служб.

Управление ГОЧС Пензы обращает внимание горожан на то, что температура окружающей среды, которая колеблется от минуса к плюсу, способствует неравномерному становлению ледяного покрова на водоемах и реках в черте города.

Наиболее опасные участки расположены в устьях рек и притоках, где прочность льда ослаблена. Лед непрочен в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, в районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев и камыша.