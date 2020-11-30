Общение с пензенцами без формализма

Открытие, сделанное давно: отношение к рассмотрению писем и устных заявлений граждан во все времена было не просто элементом культуры делопроизводства. Внимательное рассмотрение обращений - основа обратной связи.

Всего в администрацию Пензы с начала года по состоянию на 27 ноября 2020 года поступило 9745 обращений. Примечательно, что срок их рассмотрения за последние 6 месяцев сократился более чем в два раза - с восемнадцати дней в апреле до восьми в октябре. Также сократилась доля повторных обращений граждан и количество возвратов на доработку, отмечает пресс-служба администрации Пензы.

И это зримые промежуточные итоги совместной работы администрации Пензы и Сбербанка по оптимизации процесса рассмотрения обращений граждан.

В рамках стартовавшего в декабре 2019 года проекта «Бережливая администрация», в работе были задействованы специалисты 19 подразделений администрации и городских управлений.

Первым шагом стала диагностика текущего состояния процессов, системы управления и корпоративной культуры в структуре администрации. В результате были определены направления для улучшений, некоторые из которых реализованы при поддержке Сбербанка.

В частности, внедрены автоматизированные памятки по заполнению заявлений и приему пакетов документов по 52 муниципальным услугам в МФЦ, что привело к увеличению доли решенных с первого раза обращений. Также оптимизирована маршрутизация обращений и процесс согласования ответа, проводится работа по внедрению электронного документооборота, специалистами используется чек-лист по подготовке ответов.

«Для нас важно повышать качество взаимодействия с жителями, внедряя клиентоориентированный подход, сокращать сроки реагирования и уходить от формализма в ответах на обращения. На это нацелены бережливые технологии, поэтому работу в данном направлении будем продолжать», – прокомментировал глава администрации города Андрей Лузгин.