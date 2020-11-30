Одаренные дети центра «Ключевский» находят друзей

Фото предоставлено министерством образования Пензенской области

Республика Татарстан, Санкт-Петербург, а теперь и Калининградская, Ленинградская области - география регионов, с центрами одаренных детей которых теперь заключены соглашения о сотрудничестве аналогичным образовательным учреждением выявления и поддержки одаренных детей и молодежи Пензенской области «Ключевский».

Калининградская область специализируется на образовательных потоках по физико-математическим, инженерным, лингвистическим и профильным олимпиадным направлениям. По 12 направлениям, включающим предметы естественно-научного, социально-педагогического, художественного, технического, спортивного, занимаются одаренные дети центра в Ленинградской области.

С коллегами из этих регионов 26 и 27 ноября после подписания соглашений были обсуждены планы обмена опытом и практиками обучения, график совместных мероприятий, а также возможности коммуникации между учениками регионов.