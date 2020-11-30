Пожилой женщине пообещали компенсацию за лекарства

Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Пожилой женщине позвонил неизвестный. Представившись сотрудником Федеральной службы финансово-бюджетного надзора, сообщил, что собеседнице полагается денежная компенсация за ранее приобретенные медицинские препараты. И она поверила. Вероятно, сумма компенсации была названа привлекательной, потому что женщина согласилась оплатить страховку и отправилась к банкомату.

Если и были у нее смутные сомнения, только они не остановили женщину от решительного расставания с собственными деньгами. Не удивило ее и то, что за одну компенсацию, оформляя страховку, надо было сделать пять денежных переводов на несколько счетов на общую сумму более 265 тысяч рублей.

Не дождавшись ни компенсации, ни возврата собственных денег, женщина обратилась в полицию г. Заречного.

По факту мошенничества проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Сотрудники полиции устанавливают лиц, причастных к совершению данного преступления.