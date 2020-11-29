Когда инспектор просто друг

Пресс-служба УГИБДД МВД РФ по Пензенской области

Как ни крути, но любая остановка автомобиля сотрудником Госавтоинспекции встречается настороженно. И женщины-водителя в этом не исключение.

Накануне праздника матери, напряжение на лицах женщин-водителей быстро сменяли улыбки. В ходе акции «Мама - водитель» сотрудники пензенской Госавтоинспекции совместно с педагогами детского юношеского центра «Спутник» и учащимися школы № 51 г. Пензы женщинам за рулем автомобилей вручали изготовленные своими руками поздравительные открытки.

Такие дружеские остановки инспекторов ДПС и подготовленные сюрпризы запомнятся надолго. Как и просьбы-напоминания детей о важности соблюдения правил дорожного движения.