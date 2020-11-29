В селе Лобаски познакомились мои бабушка с дедушкой

Пресс-служба Главы Республики Мордовия

Узнать, как работает экономика, чем люди занимаются, и что правительство должно сделать, чтобы все эти показатели улучшить. Уже есть мысли и идеи, как развивать, в том числе крупные производства, - подвел итоги рабочей поездки в Атяшевский район Врио Главы Республики Мордовия Артем Здунов.

Рассказал он и о своей поездке на малую родину - в село Лобаски:

- Мне всегда хотелось побывать в Лобасках, где выросли и познакомились мои бабушка с дедушкой по линии отца. Интересно поговорить с людьми, живущими там, посмотреть старые фотографии дедушки и родственников.

Артём Здунов подчеркнул, что поездки в районы продолжатся: «Работать можно тогда, когда ты понимаешь, о чем говоришь и что делаешь».