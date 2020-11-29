Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области.

Все началось с телефонного звонка незнакомца: он сообщил, что злоумышленники «взломали» личный кабинет собеседницы и от ее имени оформили заявку на кредит. Чтобы предотвратить выполнение операции девушке посоветовали подать фиктивную заявку на кредит от своего имени, а деньги зачислить на «резервный» счет. Девушка поверила в слова незнакомца и через личный кабинет оформила на свое имя кредит в сумме 890 тысяч рублей.

Потом был звонок якобы менеджера банка. Женщина вызвалась лично консультировать клиентку по телефону. При этом предупредила, чтобы она не обращалась к действующим сотрудникам банка и ничего у них не спрашивала. Девушка снова поверила теперь уже незнакомке, и по ее совету отправилась к ближайшему банкомату…

«Консультанты» воспользовались доверчивостью девушки еще не раз и не два. А когда сумма перечисленных ею денег достигла миллиона и 710 тысяч рублей, телефоны «консультантов» перестали отвечать.

По факту мошенничества проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.