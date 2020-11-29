Безопасность пешеходов и автотранспорта на улицах Пензы

Пресс-служба администрации Пензы

В минувшую субботу, 28 ноября 2020 года, на очистку и противогололёдную обработку улично-дорожной сети города вышла 61 единица техники и 54 специалиста МУП «Пензадормост».

Пешеходные дорожки в скверах и парках, площади и улицу Московскую приводили в порядок 29 специалистов и 11 единиц техники МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы».

На уборке внутридворовых территорий - 989 сотрудников управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК.

За привычной фразой «Коммунальные службы работают в штатном режиме» - безопасность пешеходов и движения автомобильного транспорта на дорогах Пензы.