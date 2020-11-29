Красивый футбол «Лагуны-УОР» из Пензы

Пресс-служба МФК "Лагуна-УОР"

В рамках V тура чемпионата России по мини-футболу среди женских команд, 27 ноября в Пензе финальный свисток судьи зафиксировал уверенную победу пензенской «Лагуны-УОР» в первом поединке со «Спартаком» (Котельники, Московская обл.) - 10:2.

- Думаю, что изменения, которые произошли в ФОКе "Спутник", сыграли свою роль в сегодняшней победе - отличный пол, отличное освещение, - поделился впечатлениями от встречи главный тренер МФК "Лагуна-УОР" Михаил Крюков. - Спасибо всем причастным к этому людям: кто выделил средства, делал ремонт, занимался подготовкой зала. Надеюсь, что мы и дальше будем радовать и себя, и своих болельщиков только победами.

Вторая встреча соперников завершилась вничью - 3:3.

С одинаковым количеством набранных очков по 15, но с лучшей разницей забитых и пропущенных голов МФК «Лагуна-УОР» опережает «Спартак» и находится на третьей строчке в турнирной таблице.

4 и 5 декабря наша команда будет принимать у себя дома «МосПолитех» (Москва).