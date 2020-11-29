Строгие гости ночных заведений

Пресс-служба администрации Пензы

В ночь с 27 на 28 ноября в Пензе прошел очередной рейд по проверке выполнения запрета на оказание услуг общественного питания и проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в период с 23.00 до 06.00.

Сотрудники администрации города, управления по делам ГОЧС г. Пензы, администрации Ленинского района и УМВД г. Пензы обследовали 11 предприятий общественного питания. В одном из них сотрудники полиции составили протокол по ст.20.6 ч.1 КоАП РФ за несоблюдение требований, предъявляемых в период действия режима повышенной готовности.