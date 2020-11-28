Артем Здунов совершил первую рабочую поездку

Фото: Пресс-служба Главы РМ

Сегодня временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов посетил село Тетюши Атяшевского района. Одним из первых пунктов в программе рабочей поездки стало возложение цветов к памятнику воинам, погибшим в Великой Отечественной войне. Участники торжественной церемонии почтили минутой молчания память солдат.

После этого Артем Здунов посетил местный фельдшерско-акушерский пункт, который был построен в этом году и сейчас обслуживает 250 человек. Жители села поблагодарили за медицинское учреждение и попросили врио главы РИ также построить в Тетюшах дом культуры.

Врио главы республики также побывал на новой улице села, где сейчас идет строительство девяти новых домов. Артем Здунов встретился с местными жителями, которые попросили поддержать дальнейшее обустройство нового микрорайона. Руководитель региона пообещал помочь с этим.