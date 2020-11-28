Побои в качестве аргумента: в Мордовии мужчина ударил лбом гражданскую жену

В Ромодановском районе Мордовии завершилось расследование уголовного дела в отношении 40-летнего местного жителя. В начале октября текущего года в полицию обратилась его сожительница. Женщина рассказала, что между гражданскими супругами произошел конфликт: гражданка часто ночевала в квартире своего отца, а мужчина хотел, чтобы она окончательно переехала к нему.

Свои слова мужчина решил подкрепить действием и ударил женщину лбом по голове. Та после такого сбежала, а о случившемся рассказала коллегам на работе, после чего обратилась в полицию. Свою вину мужчина отрицать не стал, но заявил, что пострадавшая виновата в произошедшем сама. Ранее он уже привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение в отношении потерпевшей.