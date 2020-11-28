Тело убитого спрятал в овраге соседнего села

Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

В начале ноября 2020 года в доме на улице Большой села Скачки Мокшанского района двое мужчин распивали спиртное. Споры из-за имевшихся ранее разногласий переросли в драку, в ходе которой хозяин дома нанес гостю множественные удары руками и палкой по голове и туловищу.

Без оказания медицинской помощи, от полученных травм гость скончался 10 ноября 2020 года. Его тело мужчина спрятал в овраге села Мордовская Муромка Мокшанского района, после чего уехал за пределы Пензенской области.

А после обращения матери погибшего в полицию о пропаже сына, 26 ноября 2020 года подозреваемый житель Мокшанского района был задержан на автовокзале Пензы. По факту насильственной смерти мужчины 1989 года рождения Бессоновским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Пензенской области возбуждено уголовное дело.

В настоящее время судом решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу, выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Расследование уголовного дела продолжается.