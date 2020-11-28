Налоговая политика в Мордовии

Пресс-служба Главы Республики Мордовия

С руководителями финансово-экономического блока республиканского Правительства обсуждались вопросы налоговой политики в регионе.

Артём Здунов проинформировал собравшихся, что по договоренности с Министерством финансов России в течение месяца необходимо разработать программу финансового оздоровления республики. Посмотреть точки роста, как и за счет каких мероприятий можно увеличить доходную часть бюджета, оценить предоставляемые налоговые льготы, их эффективность.

В структуре налоговых доходов республики на 1 месте акцизы - 37,3%, на втором - НДФЛ - 27 %, на третьем - налог на прибыль - 16%, затем налог, взимаемый по упрощенной системе, и налог на имущество организаций.

Ставя задачу провести исчерпывающий анализ налогового потенциала, Артем Здунов призвал госслужащих начать работу по увеличению собираемости налогов с себя: "Я все налоги заплатил, можно проверить! Нужно начинать с себя, прежде чем требовать этого от людей, от бизнеса. Все ли муниципальные и гражданские служащие - люди, получающие гарантированную заработную плату, добросовестно и своевременно заплатили налоги?"