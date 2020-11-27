Убийцу отца троих своих детей оставили под домашним арестом

Свердловская область. Нижний Тагил. Женщина-заключенная в женской исправительной колонии (ИК-6) во время длительного свидания с родными. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ссора между 31-летней женщиной и ее 40-летним супругом произошла на бытовой почве в ночь на 24 ноября 2020 года. Со слов подозреваемой, в процессе выяснения отношений мужчина ударил ее несколько раз, в ответ она нанесла ему удар ножом в область груди. После чего вызвала скорую помощь, но пострадавший скончался до приезда медицинских работников от обильной кровопотери.

По подозрению в совершении убийства Октябрьским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Мордовия в отношении 31-летней местной жительницы, возбуждено уголовное дело.

Судом по ходатайству следователя СК в отношении подозреваемой, воспитывающей троих малолетних детей, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, отмечает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Назначены судебные экспертизы, в том числе по изъятому с места происшествия предполагаемому орудию преступления.

Расследование продолжается.

Алексей Булатов