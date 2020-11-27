Сказка «Двенадцать месяцев» - в новогодние праздники

Пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области

Новогодние представления начнутся уже 19 декабря. Да, не будет обычного хоровода у елки, но Дед Мороз и Снегурочка поздравят ребят со сцены и проведут несколько игр, в которые можно играть, не вставая с кресел. А юные зрители и родители будут располагаться в зале на значительном расстоянии друг от друга.

По доброй традиции Дед Мороз подарит детям сказку на сцене. В этом сезоне маленькие гости театра вновь увидят волшебную зимнюю историю «Двенадцать месяцев» по пьесе Самуила Маршака.

Продажу билетов на новогодние сказки планируется открыть в начале декабря.