Первые медали пензенских гимнастов на всероссийских соревнованиях

Фото предоставлено министерством физической культуры и спорта Пензенской области

В личном многоборье у мужчин победу одержал Ильдар Юскаев - студент Пензенского государственного университета. У женщин золотую медаль выиграла Дарья Скрыпник (Кубанский ГУФКСиТ).

Мужской командный кубок завоевали студенты Пензенского госуниверситета - Ильдар Юскаев, Иван Елькин, Наиль Гульмаяров, Руслан Бардин. Женский командный кубок в этом году уезжает в Краснодар стараниями Юлии Бирюля, Любови Пушкиной и Дарьи Скрыпник - учащихся Кубанского ГУФКСиТ. Медали в отдельных дисциплинах будут разыграны 27 ноября.