Пенза
Еще
Радио
Пенза
Еще
Радио
Пенза
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Спорт

Первые медали пензенских гимнастов на всероссийских соревнованиях

45 спортсменов из 8 высших учебных заведений РФ принимают участие в соревнованиях по спортивной гимнастике, которые проходят в эти дни в ДС "Буртасы" Пензы
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий
Фото предоставлено министерством физической культуры и спорта Пензенской области

Фото предоставлено министерством физической культуры и спорта Пензенской области

В личном многоборье у мужчин победу одержал Ильдар Юскаев - студент Пензенского государственного университета. У женщин золотую медаль выиграла Дарья Скрыпник (Кубанский ГУФКСиТ).

Мужской командный кубок завоевали студенты Пензенского госуниверситета - Ильдар Юскаев, Иван Елькин, Наиль Гульмаяров, Руслан Бардин. Женский командный кубок в этом году уезжает в Краснодар стараниями Юлии Бирюля, Любови Пушкиной и Дарьи Скрыпник - учащихся Кубанского ГУФКСиТ. Медали в отдельных дисциплинах будут разыграны 27 ноября.