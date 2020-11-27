Житель Мордовии предстанет перед судом за попытку дать взятку сотруднику госавтоинспекции

В Зубово-Полянском районе Мордовии завершилось расследование уголовного дела в отношении 62-летнего местного жителя. По информации следствия, днем 8 октября мужчина был остановлен сотрудником госавтоинспекции за рулем автомобиля. При этом прав у гражданина не было.

Во время составления протокола водитель попытался дать сотруднику правоохранительных органов взятку в размере 50 тысяч рублей, однако тот противоправные действия пресек.

Уголовное дело направлено в суд. Максимальная санкция по статье 291 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.