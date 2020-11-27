«Газпром» в восемь раз увеличит инвестиции в газификацию Мордовии

Временно исполняющий обязанности Главы Республики Мордовия Артем Здунов и Председатель Правления организации Алексей Миллер подписали программу развития газоснабжения и газификации региона на новый пятилетний период - 2021-2025 годы.

Инвестиции «Газпрома» предусмотрены в объеме 2,4 млрд руб. - это в 8,1 раза больше, чем в 2016–2020 годах.

Согласно документу, компания построит межпоселковые газопроводы для газификации 39 сельских населенных пунктов в 12 районах — Атяшевском, Большеберезниковском, Ельниковском, Зубово-Полянском, Ичалковском, Ковылкинском, Кочкуровском, Лямбирском, Ромодановском, Старошайговском, Темниковском и Чамзинском. А также проведет техническое перевооружение газораспределительной станции № 2 в Саранске.

Правительство региона обеспечит строительство внутрипоселковых газопроводов и подготовку к приему газа более 1200 домовладений.

«Газпром» и Республика Мордовия ведут системную работу по развитию газоснабжения и газификации. В настоящее время соглашение действует на 2016–2020 годы. На 1 января 2020 года уровень газификации региона составил 97,7%, в том числе городов — 99,4%, сельской местности — 82%. Это один из самых высоких показателей в стране.

В результате реализации пятилетней программы к 2026 году будет полностью завершена технически возможная сетевая газификация Республики Мордовия.