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В Мордовии откроют дополнительные лаборатории для сдачи тестов на коронавирус

Это будет сделано по поручению врио Главы РМ Артема Здунова
Анна ЧЕРНАЯ
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В ходе заседания Оперативного штаба, состоявшегося на этой неделе, руководитель региона отметил, что важность создания специальных лабораторий в муниципальных районах республики. По словам Артема Здунова, это поможет оказывать медицинскую помощь в сельской местности эффективнее, поскольку отпадет необходимость возить пациентов в Саранск для подтверждения диагноза.

Врио Главы РМ поручил республиканскому министерству здравоохранения проработать все аспекты создания дополнительных лабораторных мощностей в сельской местности.

- Главное, чтобы эти лабораторные центры были максимально приближены к людям, - подчеркнул врио Главы Мордовии.