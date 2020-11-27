В Мордовии откроют дополнительные лаборатории для сдачи тестов на коронавирус

В ходе заседания Оперативного штаба, состоявшегося на этой неделе, руководитель региона отметил, что важность создания специальных лабораторий в муниципальных районах республики. По словам Артема Здунова, это поможет оказывать медицинскую помощь в сельской местности эффективнее, поскольку отпадет необходимость возить пациентов в Саранск для подтверждения диагноза.

Врио Главы РМ поручил республиканскому министерству здравоохранения проработать все аспекты создания дополнительных лабораторных мощностей в сельской местности.

- Главное, чтобы эти лабораторные центры были максимально приближены к людям, - подчеркнул врио Главы Мордовии.