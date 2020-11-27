Пензенец сначала повредил чужой автомобиль, а после побил его владельца

Около половины десятого вечера экипаж Росгвардии получил информацию о том, что в одном из гаражно-строительных кооперативов неизвестный мужчина напал на водителя автомобиля.

Прибывшие на место правоохранители задержали 32-летнего дебошира. Он был пьян. Потерпевший рассказал, что задержанный попытался сначала попасть в его автомобиль, а когда ему это не удалось, пнул транспортное средство, оставив на нем вмятину. Владелец машины вышел, чтобы остановить хулигана, но тот нанес ему несколько ударов по лицу.

Неадекватное поведение задержанного стало причиной для вызова скорой помощи. После осмотра мужчины, медики приняли решение о его госпитализации в отделение токсикологии.