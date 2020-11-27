Пензенские спортсменки завоевали медали на турнире по боксу «Олимпийские надежды»

Фото: Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Пензенской области

22 ноября в подмосковном Королеве стартовали всероссийские соревнования по боксу «Олимпийские надежды». За победу в турнире ведут борьбу девушки от 13 до 17 лет.

Среди 13-летних спортсменок в весовой категории 48 кг второй место заняла пензячка Марина Саргсян. В финальном поединке девушка уступила Еве Павловской из Ульяновской области.

Еще одна наша спортсменка, Софья Яшкина, заняла третье место в категории девушки и юниорки 16-17 лет весом 54 кг.

Соревнования завершатся 28 ноября.