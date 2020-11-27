Новогодние мероприятия в Пензе стартуют 12 декабря

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

Работа в данном направлении уже ведется: на набережной Суры подготавливают площадку для будущего катка, на площади Ленина уже установлена главная елка, а в ближайшие дни там же появится Домик Деда Мороза.

Старт новогодний кампании будет дан 12 декабря. Как отметила начальник Управления культуры города Вера Фейгина, в этом году мероприятия будут проходить с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

Андрей Лузгин поручил создать общий план всех городских мероприятий и включить в него информацию о местах активного отдыха, пунктах проката лыж и коньков.