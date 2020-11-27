Иван Белозерцев посетил «красную» зону областного Центра спецвидов медпомощи

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Заместитель главного врача, главный внештатный специалист по инфекционным болезням министерства здравоохранения Пензенской области Джамиля Курмаева отметила, что в центре лечатся тяжелые пациенты с большим объемом поражения легких.

- Конечно, инфекция все еще до конца не изучена, но сейчас мы уже спокойны за наших пациентов, если они вовремя обращаются за медицинской помощью, - отметила специалист.

Иван Белозерцев пообщался с пациентами и медицинскими работниками 1-го боксированного отделения и отделения реанимации, уточнил, все ли необходимое есть в наличии, нужна ли какая-либо помощь. В свою очередь, медики поблагодарили главу региона за оперативное решение возникающих проблем.

Как рассказали сотрудники учреждения, чаще всего к ним попадают люди, которые поздно обратились за медицинской помощью.

- Те, кто лежат в нашей реанимации, лечились самостоятельно от десяти до 14 дней, - подчеркнула Джамиля Курмаева. – К врачам обратились, когда стало уже совсем плохо. Также сильно на ход лечения коронавируса влияют сопутствующие заболевания: ожирение, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, онкология.

Иван Белозерцев поручил оперативно решать с помощью «горячих» линий возникающие с оказанием медпомощи в первичном звене здравоохранения проблемы.