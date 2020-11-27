ООО «ТНС энерго Пенза» расторгает договор энергоснабжения с управляющей компанией ООО «Ривьера-Сервис Центр»

В связи с неисполнением обязательств по оплате потребленной электрической энергии со стороны ООО «Ривьера-Сервис Центр» с 1 января 2021 года ООО «ТНС энерго Пенза» прекратит исполнение договора энергоснабжения с данной управляющей компанией.

Согласно Жилищному кодексу РФ энергоснабжающая организация вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора ресурсоснабжения при наличии у организации, управляющей многоквартирным домом, задолженности в две и более среднемесячных величины обязательств по оплате ресурса.

Расторжение договора энергоснабжения с управляющей компанией коснется собственников жилых помещений многоквартирных домов, расположенных в г. Пензе по адресам: ул. Кижеватова, 1, 3, 17, 22, ул. Красная, 29, ул. Мира, 70, ул. Московская, 40, ул. Плеханова, 6, 10, ул. Пушкина, 9, 22. Жители перечисленных домов будут получать счета за электроэнергию напрямую от гарантирующего поставщика электроэнергии ООО «ТНС энерго Пенза». Оплата индивидуального потребления ресурса также должна осуществляться в адрес энергосбытовой компании.

Совершение платежей по счетам, передача показаний и получение консультаций по возникающим вопросам новым потребителям доступны:

- на официальном сайте penza.tns-e.ru;

- в «Личном кабинете»;

- в мобильном приложении «ТНС энерго».

Кроме того, клиенты могут воспользоваться сервисом «Электронная квитанция» и получать счета за энергоснабжение на свою электронную почту.

По всем интересующим вопросам можно обратиться в Единый контактный центр ООО «ТНС энерго Пенза» по телефону 98-78-48.