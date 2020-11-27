Присяжные вынесли вердикт женщине - убийце спутника

Суд вынес решение. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В один из дней августа 2019 года женщина со своим знакомым пришла на дачный участок ее отца, расположенный в С/Т «Заря» в Пензе, чтобы набрать яблок. Вряд ли они не поделили яблоки, но в ходе возникшей ссоры молотком женщина нанесла спутнику не менее четырех ударов в область головы. Мужчина от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

8 сентября 2019 года прикопанное тело обнаружил хозяин дачи, который о случившемся сообщил председателю С/Т «Заря».

На основании обвинительного вердикта присяжных заседателей Октябрьским районным судом жительнице Пензы за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.