Жительница Саранска подозревается в убийстве супруга

Фото: Иван ВИСЛОВ

В Саранске возбуждено уголовное дело в отношении 31-летней местной жительницы. Она подозревается в убийстве собственного 40-летнего мужа.

По данным следствия, в ночь на 24 ноября между супругами вспыхнула ссора на бытовой почве. Мужчина несколько раз поднял руку на жену. Та рукоприкладство терпеть не стала, схватилась за нож и нанесла обидчику один удар в область груди, после чего вызвала «скорую». Однако пострадавший скончался еще до приезда медиков от обильной кровопотери.

Поскольку женщина воспитывает троих малолетних детей, в данный момент она находится под домашним арестом.

Расследование уголовного дела продолжается.