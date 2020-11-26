В Пензе наградили победителей Всероссийского конкурса «Семья года»

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Губернатор Иван Белозерцев провел онлайн-встречу с более чем 30 пензенскими многодетными семьями, поздравил их с Днем матери, и отметил, что мама – это самый почетный титул, который может получить женщина за свою жизнь.

- Мама опекает своего ребенка с момента рождения до пенсии. Мама всегда рядом – и в радости, и когда возникают проблемы. Спасибо вам за ежедневный труд и любовь, которую вы дарите своим детям, - отметил Иван Александрович.

Особые слова благодарности прозвучали в адрес женщин, воспитывающих приемных детей.

-Вы подарили детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, тепло домашнего очага и родительскую поддержку. Это бесценно, - подчеркнул губернатор.

Иван Белозерцев подчеркнул, что в последние годы в Пензенской области выросло число многодетных семей. 80 из них, где воспитываются пять и более детей, получили по 500 тысяч рублей на улучшение жилищных условий. Ранее губернатором также было принято решение о создании специального удостоверения многодетных семей, которое дает льготы при посещении бассейнов, катков театров и картинной галерее. Поддержка материнства и детства в регионе продолжится.

- Потому, что для будущего пензенского региона, для будущего страны нет ничего более важного, чем здоровые, умные, гармонично развитые дети, – подытожил глава Пензенской области.

Также в рамках мероприятия губернатор лично наградил победителей Всероссийского конкурса «Семья года» в номинации «Сельская семья» – Валентине Михайловне и Александру Ивановичу Тюренковым из Иссинского района глава региона вручил ноутбук и цветы.