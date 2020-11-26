Учебный класс компании «СтанкоМашСтрой» открыл двери для первых студентов ПГУ

25 ноября состоялась внеплановая встреча учащихся по направлению подготовки «Технологические машины и оборудование» (профиль – Металлообрабатывающее оборудование и технологическая оснастка) с коллективом базовой кафедры «Металлорежущие станки», созданной на базе предприятия.

Класс оснащен всем современным оборудованием, необходимым для образовательного процесса, и уже начиная со второго семестра, студенты ПГУ смогут осваивать дисциплины своего направления подготовки. Обучение на новой кафедре будет направлено, прежде всего, на практические занятия - в учебном процессе будут использованы технологические и технические возможности предприятия.

На первом занятии заведующий кафедрой, заместитель генерального директора Сергей Митясов рассказал студентам о становлении станкостроительной отрасли в Пензенской области и о перспективах развития предприятия. Также была проведена экскурсия по производственным площадям, в ходе которой студенты ознакомились с современными станками, принципами их работы. Будущим специалистам машиностроительной отрасли на базе компании «СтанкоМашСтрой» предоставлена уникальная возможность практического использования в учебном процессе современного металлообрабатывающего оборудования, узлов и измерительной техники.

В дальнейшем планируется развитие материально-технической базы кафедры для более успешного осуществления учебного процесса.